В РПЦ разрешили освящать в Пасху «дубайские куличи»

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Михаил Безукладников заявил, что РПЦ разрешает россиянам освящать «дубайские куличи» в Пасху. Об этом сообщает «Ура.ру».

По словам протоиерея, кулич не является предметом веры, поэтому церковь не ограничивает допустимую форму продукта. Это относится и к «дубайским куличам» — ранее кондитер из Челябинской области Екатерина Абрамова опубликовала в соцсетях такой видеорецепт. При этом, свое название этот кулич получил из-за популярного дубайского шоколада, который является ингредиентом лакомства.

«Существует огромное множество вариантов куличей. Есть и с орешками, есть с изюмом, из сливок, дрожжевого и бездрожжевого теста. Поэтому в данном случае здесь нет какого-то церковного ограничения», — подчеркнул он.

Ранее стала известна сумма, которую россияне потратят на подготовку к Пасхе.