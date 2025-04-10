Блогера Апачева оштрафовали на 70 тыс. за матерные надписи в Судже

Курский суд оштрафовал блогера Акима Апачева на 70 тысяч рублей из-за надписи с нецензурной бранью, которую он оставил в Судже. Об этом сообщает РИА Новости.

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Адвокат блогера Игорь Манаенков заявил ТАСС, что Апачев не будет обжаловать штраф. Блогер сожалеет, что «выбрал неверную форму поддержки российской армии», подчеркнул адвокат.

Апачев посетил Суджу в марте вскоре после освобождения города российскими силами. Он нанес на объекты в городе надписи, в том числе с нецензурной бранью.

Апачева раскритиковал глава Курской области Александр Хинштейн, он пригрозил блогеру штрафом. Хинштейн подчеркнул, что «от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные, а теперь еще и исписанные матом стены, начала поступать справедливая возмущенная реакция». Блогер принес извинения жителям региона.

Позже стало известно, что в отношении Апачева составили административный протокол о мелком хулиганстве из-за граффити. Дело об административном правонарушении было передано в суд.