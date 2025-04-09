Умерла актриса и режиссер Елена Долгина

Ушла из жизни Елена Долгина, советская российская актриса, режиссер, педагог, театральный деятель.

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Долгина родилась 15 мая 1941 года. В 1960-х - актриса Харьковского театра музкомедии. В 1971-м, окончив режиссерский факультет ГИТИСа, была направлена в Кировский ТЮЗ, где поставила более двадцати спектаклей.

В 1979 году в Центральном Детском театре Долгина стала помощником главного режиссера по литературной части.

Далее - помощник художественного руководителя РАМТ по творческим вопросам. Начиная с 1985-го преподавала мастерство актера в РАТИ. В 1987-м вышел ее фильм-спектакль "Мораль Леонардо".

Об уходе артистки ТАСС 9 апреля сообщили в пресс-службе Российского академического молодежного театра.

"Менялись названия и репертуар, а Елена Михайловна оставалась с родным театром, который для нее был не профессией, а душевным призванием", - заявил представитель театра.

О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.