Депутат Госдумы охарактеризовал отправку генерала Попова на СВО арабским словом

Депутат Госдумы и журналист Евгений Попов в своем Telegram-канале прокомментировал с помощью одного арабского слова решение Минобороны РФ об отправке экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова на СВО.

«Иншалла», — написал парламентарий.

В переводе с арабского это слово означает «как будет угодно Аллаху».

9 апреля сообщалось, что Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу в связи с решением Минобороны РФ заключить с ним контракт для участия в СВО. Генерал также поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку и доверие.

В мае 2024 года генерал Попов был задержан и взят под стражу, однако в июле ему была изменена мера пресечения на домашний арест. Его обвиняют в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей.