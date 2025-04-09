Собчак прокомментировала освобождение Ефремова

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала выход артиста Михаила Ефремова из колонии. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она заявила, что рада освобождению актера.

Ефремов вышел из белгородской ИК-4 сегодня, 9 апреля. СМИ сообщали, что артиста вывезли тайно, в обход собравшихся журналистов.

«Я очень рада, что он на свободе, особенно, с учётом проблем со здоровьем. Думаю, Миша искупил свою вину», — написала Собчак.

Михаил Ефремов покинул колонию

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого — Сергей Захаров — впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта суд принял решение освободить его условно-досрочно. Теперь он должен жить в своей квартире в Москве, отмечаться раз в месяц в полиции и не садиться за руль.