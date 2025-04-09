Михаил Ефремов покинул колонию

Актер Михаил Ефремов вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на его адвоката.

По данным газеты, актер уже выехал в Москву. РИА Новости уточняет, что в ближайшее время Ефремов будет лечиться, а затем вернется к своей карьере.

«Михаил Олегович уже освобожден. В установленном законом порядке. И отбыл по месту своей регистрации», - заявил адвокат.

По данным Telegram-канала Shot, Ефремова вывезли сегодня тайно, чтобы обойти толпу журналистов. На свободе актёру будет необходимо раз в месяц отмечаться в соответствующих органах, также ему запрещено менять место жительства и водить автомобиль.

Адвокат Ефремова прокомментировал новости о фуршете в колонии

В июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения.

В своем последнем слове в суде актер признал вину. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев (так как актер добровольно выплатил компенсацию потерпевшим). Осенью 2024 года адвокат Ефремова заявил, что защита актера готовит материалы для подачи на УДО по состоянию здоровья.

В феврале 2025-го появилась информация, что актер, отбывающий наказание в белгородской колонии, подал ходатайство об УДО. Утверждалось, что в своем заявлении он сослался на состояние здоровья, исправную ежедневную работу и другие факторы. Во второй половине марта в белгородском суде сообщили, что прошение Ефремова было удовлетворено.