Ефремов устроит фуршет в колонии

В исправительной колонии №4 в Белгородской области пройдут проводы актера Михаила Ефремова. Как сообщает Telegram-канал Shot, перед выходом из тюрьмы артист хочет накрыть фуршетный стол, к которому пригласит своих друзей-заключенных.

Отмечается, что в колонию за счет Ефремова уже закупили продукты: фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады.

Адвокат Ефремова раскрыл новые подробности о состоянии актера

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта суд принял решение освободить его условно-досрочно — уже 9 апреля артиста должны выпустить из колонии.

Ранее СМИ сообщали, что после решения суда в квартире Ефремова начался активный ремонт. В частности, жилище решили дополнительно звукоизолировать.