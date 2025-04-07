Блогер Савин* задолжал налоговой 11,7 миллиона рублей

Блогер Евгений Савин задолжал налоговой 11,7 миллиона рублей, его счета заблокированы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ФНС.

Отмечается, что в случае неуплаты долга Савину грозит уголовное дело за систематическое уклонение от налогов.

В феврале 2024 года Савина объявили в международный розыск по статье о дискредитации ВС РФ. Поводом к этому стали его высказывания по поводу спецоперации на Украине в интервью ведущей Ксении Собчак. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что Савин является экс-футболистом «Амкара» и «Крыльев Советов». Сейчас же он больше известен в качестве блогера «КраСава». Он покинул РФ в 2022 году и на данный момент проживает за границей. При этом в России осталось открыто его ИП, которое продолжало функционировать даже после объявления Савина в розыск.

*признан иноагентом на территории РФ