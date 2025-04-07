Рособрнадзор лишил лицензий два института

Рособрнадзор прекратил действие лицензий Байкальского института управления и Исламского института имени Имама Шамиля, а также вынес предупреждения еще двум вузам.

Байкальский институт управления и Исламский институт им. Имама Шамиля с сегодняшнего дня лишены лицензий на образовательную деятельность, предостережения объявлены Московскому гуманитарно-технологическому университету и Национальному институту миопии, сообщил Рособрнадзор.

Рособрнадзор прекратил действие лицензий на образовательную деятельность Байкальского института управления и Исламского института имени Имама Шамиля, что следует из сообщения на сайте ведомства.

Решение принято в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Также ведомство объявило предостережения Московскому гуманитарно-технологическому университету – Московскому архитектурно-строительному институту (МГТУ-МАСИ) и Национальному институту миопии. Предостережения напоминают о недопустимости нарушений обязательных требований федерального госконтроля в сфере образования.

Вузам, получившим предостережения, предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, чтобы предотвратить дальнейших санкций и восстановить соответствие своей деятельности образовательным стандартам.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании Госдума не одобрила предложение заменить ЕГЭ государственными экзаменами. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ может быть отменен в случае, если совершенствование экзамена прекратится.

При этом в январе сообщалось, что Якутский гуманитарный институт лишился лицензии на образовательную деятельность, а еще пять вузов получили предостережения от Рособрнадзора.