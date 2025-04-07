Синоптик Татьяна Позднякова в разговоре с Рамблером рассказала о сроках таяния снега в Москве и возвращения в город солнечной погоды.

Выпадение снега и наличие снежного покрова в столичном регионе является обычным явлением для начала апреля, подчеркнула она.

Средняя высота снежного покрова для утра 7 апреля в Москве составляет 8-9 см, и сейчас на опорной столичной метеостанции ВДНХ фиксируются примерно такая же его высота. А если говорить об истории наблюдений, то 7 апреля 2013 года высота снежного покрова в городе составляла 45 сантиметров. Но это был тот снег, который копился в зимние месяцы и в снежном марте того года. Однако в итоге даже такое большое количество снега сошло достаточно быстро – в середине апреля 2013 года от того снежного покрова практически ничего не осталось. Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»

На этой неделе в Москве будут отмечаться слабые снегопады – в основном в ночные часы, отметила синоптик.

«Но это будет именно небольшой снежок. Прибавиться может не более 1-2 мм осадков. При этом в ночь на вторник выпадет чуть больше снега – около 2-3 см. Вместе с тем температура воздуха будет отрицательной, поэтому этот снег увеличит высоту снежного покрова», - сказала она.

В середине недели в столице ожидаются «осадки смешанной фазы», добавила Позднякова.

«Это будет и дождь, и мокрый снег, которые будут способствовать постепенному оседанию снежного покрова», - сказала она.

По словам эксперта, уже 12 апреля среднесуточная температура воздуха в московском регионе будет слабоположительной.

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«Мы ожидаем, что днем 12 апреля температура повысится до +3 - +5 градусов, и это станет толчком для более активного таяния снега. Так что рассчитываем, что к середине следующей недели от снега в Москве не останется и следа», - отметила синоптик, добавив, что устойчивое потепление будет наблюдаться в столице после 15 апреля.

Ранее сообщалось, что в Москве за минувшие сутки выпало до 38% месячной нормы осадков.