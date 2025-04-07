Умер актер Юрий Максимов

7 апреля на 99-м году жизни скончался народный артист Татарстана, актер Казанского ТЮЗа Юрий Александрович Максимов. Об этом сообщили в театре, где он прослужил более 50 лет.

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«Он был одним из старейших артистов, заставших военную труппу и последующие эпохи нашего театра», – говорится в сообщении Казанского ТЮЗа.

Максимов сыграл яркие роли в постановках «Как закалялась сталь», «Отверженные», «Бесприданница», «Старший сын» и во многих других.

Прощание с артистом состоится 8 апреля в 10:45 около здания Казанского ТЮЗа. Похороны пройдут в тот же день на Арском кладбище.