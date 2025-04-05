Российскому городу не хватило денег на Сталина

Мэрия Саратова отказалась устанавливать памятник Иосифу Сталину из-за отсутствия бюджета. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Установить памятник Сталину в честь 80-летия победы в Великой Отечественной Войне попросили депутаты от КПРФ Владимир Есипов и Александр Анидалов. Они рассчитывали установить постамент в Парке Победы. Однако в мэрии города ответили, что бюджетом «финансирование установки монументально-декоративного оформления не предусмотрено». Заместитель мэра также уточнил, что Парк Победы на Соколовой горе — это сложившийся мемориальный комплекс, посвященный солдатам.

Буланов в ответ заявил, что чиновники «не желают признать, что Великая Победа 1945 года была одержана советским народом под руководством Коммунистической партии и Генералиссимуса Сталина».

Предложение установить памятник Иосифу Сталину в последнее время звучит от представителей в КПРФ в разных городах России. Так, ранее памятник предложили установить в Нижнем Новгороде. Аналогичное предложение от местного отделения КПРФ прозвучало и в Калининграде, где власти отказались ставить памятник. Они сослались на исторические документы, осуждающие культ личности и политические репрессии.