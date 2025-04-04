Редакторы-терминаторы: Rambler&Co об ИИ-революции в медиаиндустрии

Представители портала «Рамблер» рассказали о трансформации редакционных процессов в условиях стремительного изменения медиаландшафта

© Пресс-служба

3-4 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге прошла конференция для представителей медиаотрасли, диджитал и коммуникаций «Вместе медиа. Контент». Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер», приняла участие в мероприятии, став модератором секции «ИИ на службе редакционных процессов. К чему готовиться?» Кирилл Урбан, главный редактор тематических вертикалей портала «Рамблер», выступил модератором секции «Новости. Быть первым или точным?»

Анна Иванова вместе с другими спикерами обсудила, как инструменты искусственного интеллекта трансформируют медиа: от автоматизации рутинных задач до генерации контента. Она подчеркнула, что ИИ не только сокращает трудозатраты, но и позволяет перераспределить ресурсы на креативные проекты.

© Пресс-служба

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co: «Работу современных медиа уже сложно представить без использования искусственного интеллекта. Перед перезапуском портала “Рамблер”, который сейчас работает на больших языковых моделях, мы спросили наших пользователей по всей России, насколько они готовы соприкасаться с новыми технологиями в медиа. 80% респондентов понимают, что такое ИИ, и высказались за взаимодействие с ним — это очень высокий показатель. Кроме того, несмотря на большую популярность зарубежных технологий, россияне считают, что отечественным технологиям нужно доверять, и хотят, чтобы они развивались. Люди всё чаще ждут от ИИ помощи в решении повседневных задач, поэтому в ближайшее время мы ещё увидим и тренд на “гигачатизацию” пользовательских сценариев»

Своей экспертизой поделились спикеры: Лидия Страхова, издатель медиа MTC Travel; Олеся Романова, руководитель направления социальных медиа в ИД «Коммерсантъ»; Александр Русских, главный редактор Telegram-канала «Mash на Мойке»; Алексей Березовой, основатель Givemepublic и GiveMeNBot; Сергей Половников, руководитель Content Review; Дмитрий Акулов, начальник отдела интернет-видео интернет-дирекции АНО «Ямал Медиа».

Кирилл Урбан, главный редактор тематических вертикалей портала «Рамблер», выступил модератором секции «Новости. Быть первым или точным?», в ходе которой главные редакторы изданий и Telegram-каналов обсудили основные вопросы на тему того, как создавать новости и что они должны из себя представлять.

В дискуссии также приняли участие: Александр Русских, главный редактор «‎Mash на Мойке»; Александр Горшков, главный редактор «‎Фонтанка.ру»; Георгий Лобушкин, партнер агентства К2; Игорь Павловский, экс-главный редактор «‎Деловой Петербург»; Александр Берёзкин, главный редактор «Московские новости»; Тимофей Шабаршин, главный редактор МК в Санкт-Петербурге; Ольга Сабурова, главный редактор News.ru.

«Вместе медиа. Контент» — ежегодная отраслевая конференция, которая объединяет более 300 представителей профессионального сообщества из сфер медиа, диджитал и коммуникаций.

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