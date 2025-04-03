"Станете соучастником": МВД предупредило пользователей WhatsApp
МВД РФ предупреждает россиян о том, что передача аккаунта в мессенджере WhatsApp мошенникам грозит пользователям лишинем свободы на срок до 10 лет за соучастие в преступлении.
В министерстве отметили, что при передаче аккаунта третьим лицам он может использоваться колл-центрами для совершения мошеннических действий. Таким образом, владелец аккаунта становится соучастником преступления и будет нести ответственность в соответствии со статьей 159 УК РФ.
Как оказалось, самому молодому такому соучастнику всего 10 лет. Мальчик сдал в "аренду" свой аккаунт в WhatsApp мошенникам за 1,5 тысячи рублей.
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