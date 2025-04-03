Скончался выдающийся ученый и академик РАН Михаил Медведев

Академик РАН Михаил Медведев, который сыграл ключевую роль в разработке первых отечественных кардиостимуляторов, скончался на 89-м году жизни.

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Об этом в четверг, 3 апреля, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.

— На 90-м году ушел из жизни академик РАН Михаил Андреевич Медведев, почти четверть века руководивший нашим медицинским вузом. Сложно переоценить научные достижения Михаила Андреевича как крупнейшего физиолога, организатора здравоохранения и высшего медицинского образования, — говорится в Telegram-канале главы региона.

По его словам, Медведев подготовил более 100 докторов и кандидатов наук, а также тысячи врачей. Он разработал и внедрил новые методы профилактики и лечения заболеваний, включая первые отечественные кардиостимуляторы и электростимуляторы для желудочно-кишечного тракта, говорится в публикации.

Медведев был доктором медицинских наук, профессором, академиком РАН и Заслуженным деятелем науки РФ. С 1974 по 1997 годы он занимал пост ректора Томского медицинского института (с 1992 года — Сибирского государственного медицинского университета). Он провел множество исследований, стал крупным организатором высшей школы и внес большой вклад в развитие здравоохранения в Западной Сибири.