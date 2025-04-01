Умер актер и сценарист Рашид Тугушев

В возрасте 63 лет умер российский актер и сценарист Рашид Тугушев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на КиноТеатр.ру.

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Отмечается, что актер умер еще 28 марта. Причина смерти Тугушева не называется.

Тугушев закончил обучение в Школе-студии МХАТ по специальности «Актер драматического театра и кино», после чего стал стажироваться у Анатолия Васильева во ВГИКе в мастерской Сергея Соловьева. Российскому зрителю он наиболее запомнился по ролям в сериалах «След», «Частный детектив», «Каменская» и «Марш Турецкого». Кроме того, он является постановщиком нескольких спектаклей, в том числе в театре «Современник» и в Горьковском драматическом театре. В 1989 году Тугушев создал «Московский Маленький Театр».

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