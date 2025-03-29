Режиссер «Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в одном из московских баров. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 24 марта, в крафтовом московском баре на Тверской.

«В какой-то момент он решил показать сюжет своей новой постановки на руках: назвался КМС по боксу, полез за стойку, сломал бармену нос и повредил брекеты администратору», — пояснили журналисты.

Охрана попыталась выдворить его. Режиссер оказал сопротивление и выбил стекло входной двери. После этого сотрудники заведения вызвали полицию. Стражи порядка задержали Лабутина и доставили в отдел.

Позже режиссер извинился за свое поведение, объяснил дебош тем, что выпил слишком много алкоголя. Он добавил, что оплатит сломанную дверь.

Ранее сообщалось, что актриса «Электротеатра» Алла Казакова попала в больницу после того, как в театре ее избила коллега Мария Беляева.

По словам очевидцев, потасовка произошла на фоне обвинений в плохой игре и непрофессионализме после премьеры спектакля «Пик Ник или Сказки Старого Ворона».