Названы самые пьющие регионы России

В 2024 году лидерами среди российских регионов по объему продаж водки стал Сахалин и Чукотка. Общие продажи крепких алкогольных напитков возросли на четыре процента в сравнении с 2023 годом.

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Водка также пользуется популярностью в Карелии, Коми и Магаданской области. Ее продажи составляют 60 процентов от общих показателей крепкого алкоголя, которые выросли на 10,2 процента, до 3,2 литра на душу населения. Лидером по продажам коньяка, виски и других крепких напитков стала Карелия, также высоких значений достигли Мурманская, Ленинградская и Архангельская области.

Продажи сидра и пива возросли до восьми процентов. Наибольшей популярностью они пользуются в Хакасии, Сахалинской области, Ненецком автономном округе, Мурманской области и Коми. Больше всего винной продукции, показатели которой увеличились на 1,3 процента, продали в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии, передает РБК со ссылкой на аналитическую службу аудиторно-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Вечерняя Москва» узнала у независимого эксперта алкогольного рынка Алексея Небольсина, с чем связан рост цен на пиво в России.