Российский Уй вышел из берегов

В Курганской области реки Уй и Исеть вышли из берегов на пойму. Внимание на ситуацию в российском регионе обратили на сайте Росгидромета.

Специалисты уточнили, что в ближайшие сутки ситуация не изменится. «Уй, Исеть. Превышена отметка выхода воды на пойму. Превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться», — поделились информацией специалисты. Прогноз был сделан на трое суток, начиная с вторника, 25 марта.

Ранее стало известно, что Адлерский район Сочи затопила река Херота. В результате от ЧП пострадали дворы нескольких домов: например, на улице Банановой вода начала подходить к подъезду. Помимо этого, жители некоторых улиц временно остались без электричества.

Общий ущерб от весеннего паводка в России в этом году, подсчитали эксперты Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), составит до пяти миллиардов рублей.