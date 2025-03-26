Дело о пропавших миллионах Этуша закрыто

Следственный комитет официально прекратил расследование громкого дела о хищении 28 миллионов рублей у легендарного советского актера Владимира Этуша. Бывший глава Нацбанка Абхазии Даур Барганджия, обвинявшийся в присвоении этих средств, полностью оправдан — следствие не нашло в его действиях состава преступления.

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Решение суда, уже вступившее в силу, было вынесено уже после смерти 96-летнего Этуша, ушедшего из жизни в 2019 году. Одновременно с прекращением уголовного преследования с Барганджии сняли и меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, что в прошлом году вдова актера Елена Этуш подала судебный иск к телеканалу «ТВ Центр» и журналисту Денису Сорокину, требуя миллион рублей компенсации за нанесенный моральный вред в связи с этим делом.

Этот финансовый скандал, вспыхнувший несколько лет назад вокруг имени всенародно любимого артиста, теперь окончательно поставлен точку следственными органами. Однако вопросы о судьбе крупной суммы, принадлежавшей Этушу, остаются без ответа.