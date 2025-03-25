Родные сообщили обстоятельства смерти ведущего программы "Времечко" Цивилева

Известный российский журналист, радио- и телеведущий и писатель Константин Цивилев, умерший в Москве на 60-м году жизни, не так давно перенес инфаркт и регулярно жаловался на боли в сердце. Также у ведущего был диагностирован сахарных диабет, последствия которого и стали причиной смерти мужчины. Об этом ИА Регнум рассказали члены его семьи.

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Ранее сегодня канал SHOT уточнял, что причина смерти ведущего - острая сердечная недостаточность.

Цивилев умер утром 24 марта в своей квартире на Пятницком шоссе в Москве. Как передает Регнум, в этот день мужчина перестал отвечать на звонки родных. Его жена Марина и дочь были на работе. Обеспокоенная дочь Константина спешно приехала домой, обнаружив тело отца без признаков жизни.

Вдова журналиста сообщила, что похороны состоятся 27 марта на Митинском кладбище.

Племянник журналиста рассказал: ведущий два года назад перенес инфаркт и после периодически жаловался на боли в сердце, "но всегда был сильным".

Константин Цивилев родился в 1965 году в Москве. В 1993-м окончил Московский государственный институт культуры, карьеру в журналистике начал еще в студенческие годы. В частности - писал сценарии для популярных юмористических радиопрограмм "С добрым утром!" и "Опять 25!" Далее был корреспондентом и ведущим передачи "Времечко", автором и ведущим передач "Лежебоки" и "Дела житейские".