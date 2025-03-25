Умер ведущий популярной программы 90-х

В Москве на 60-ом году жизни скончался ведущий популярных в 90-е годы телепрограмм «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилев. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, журналист, который в разные годы вел программы «Времечко», «Сегоднячко», «Иванов, Петров, Сидоров», «Жидкие гвозди», «Что новенького?», умер в своей квартире на Пятницком шоссе днем 24 марта.

Константин Цивилев родился 1 мая 1965 года в Москве. Окончил Московский государственный институт культуры. Помимо карьеры телеведущего, он снял 50 документальных фильмов из цикла «Городские истории» и написал несколько книг.

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