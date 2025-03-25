В Челябинске у мужчины обнаружили беременность

Челябинец сдал кровь для проверки уровня креатинина в поликлинике на улице Каслинской. Но результат, который пришел через «Госуслуги», шокировал – он показал беременность в 8–9 недель.

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«Представляете, у меня муж беременный. Наверное, надо вставать на учет, вот только в какую консультацию?» – цитирует супругу челябинца портал 74.RU.

Жена «беременного» челябинца обратилась за разъяснениями в поликлинику. Медики показали ей анализ – он был нормальным. Оказывается, ошибка произошла при отправке его в систему «Госуслуг» – результаты пациентов просто перепутали.

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