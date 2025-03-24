Собчак оценила уровень культуры Акима Апачева

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала рэпера Акима Апачева, который нарисовал матерное граффити в Судже, и оценила его уровень культуры. Пост об этом она опубликовала в Telegram.

Собчак выложила скриншот поста из Telegram-канала Апачева, в котором он обращался к подписчикам с просьбой прислать ему фотографии граффити, которые показали бы «реальное положение дел с "культурой" на фронте».

По мнению журналистки, в сообщении Апачева содержались публичные призывы к вандализму, а сам он хочет покрыть матерными граффити всю линию боевого соприкосновения.

«Высокий уровень культуры», — поиронизировала Собчак.

Апачев расписал здания в Судже матерными словами и столкнулся с критикой местных жителей в конце марта. В ответ на негативные комментарии рэпер начал угрожать жителям города расправой.

Провокационный поступок блогера также возмутил местные власти. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что Апачев совершил как минимум три правонарушения: нарушил запрет на въезд в приграничную зону, использовал ненормативную лексику, а также совершил порчу имущества и вандализм. Хинштейн заявил, что планирует направить заявления в МВД и прокуратуру.