Части россиян пообещали аномальное тепло

На севере Урала, Чукотке и на полуострове Ямал в ближайшие дни прогнозируется аномальное тепло. Такую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, на севере Урала и на Чукотке в ближайшие дни температура на 8-10 градусов превысит норму.

«Дневные температуры в Салехарде, Уренгое и на Ямале будут близки к нулевой отметке. А на Чукотке они будут в диапазоне минус четырех — минус восьми (градусов)», — поделился информацией он.

Необычный температурный режим на этой неделе, отметил эксперт, ожидаются на юге Сибири.

«На прошлой неделе был мощнейший вынос жаркой погоды из Центральной Азии. В первые дни недели температура будет близка к многолетним значениям. (...) В конце недели дневные температуры заметно повысятся за счет того, что будет опять солнечная погода», — рассказал он.

Так, до конца месяца в Алтайском крае, Томской, Омской, Новосибирской областях показатели столбиков термометров в ночные часы понизятся до минус 10-15 градусов, а в дневные вырастут до плюс шести-восьми. Между тем в первой половине недели температура там будет отрицательной и ночью, и днем, уточнил Вильфанд.

Напротив, усиления морозов стоит ждать жителям Дальнего Востока, в частности, Якутии, Бурятии и Забайкалья, где температура упадет сразу на 20 градусов, до значений на четыре-восемь градусов ниже нормы. На Якутию обрушатся 30-35 градусные морозы, заключил эксперт.

Ранее в этот же день Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде на Дальнем Востоке, в Сибири и на юге страны.