Названы место и дата похорон Голубкиной

22 марта ушла из жизни Лариса Голубкина, народная артистка РСФСР, недавно отметившая свой 85-летний юбилей. Она боролась с онкологическим заболеванием с 2014 года. Последние 10 лет Голубкина провела в специализированном пансионате, а в 2023 году ей присвоили паллиативный статус и признали неизлечимо больной.

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Прощание с актрисой Ларисой Голубкиной пройдет 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии, уточнила директор театра, депутат Мосгордумы Милена Авимская.

Ларису Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище, сообщила ее дочь, актриса Мария Миронова, ТАСС.

Лариса Голубкина прожила в браке с Андреем Мироновым 10 лет, вплоть до смерти актера в 1987 году. Артистка очень любила мужа. Звезда «Гусарской баллады» сопровождала супруга на гастролях, чтобы тот «не перенапрягался», и всегда заботилась о нем, а после смерти артиста больше не вышла замуж.