Умерла актриса Лариса Голубкина

Советская и российская актриса Лариса Голубкина, звезда «Гусарской баллады», умерла на 86-м году жизни, рассказал телеведущий Андрей Малахов. Об этом пишет «СтарХит».

Дата, время и место похорон пока не называются.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина», — сообщил Малахов.

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Напомним, что 9 марта второй жене легендарного актера Андрея Миронова исполнилось 85 лет. Последние годы актриса тяжело болела: в октябре 2024-го врачи диагностировали у нее злокачественное заболевание системы крови.