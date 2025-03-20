Хинштейн оценил степень готовности Курской АЭС-2

Степень готовности станции замещения Курской АЭС-2 с новым типом реакторов ВВЭР-ТОИ повышенной мощности составляет около 68%. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он отметил, что посетил Курскую АЭС сегодня, 20 марта, и посмотрел ядро реактора энергоблока №1, пункт управления и градирню, где происходит охлаждение реактора.

«Здесь происходит по-настоящему историческое событие, стройка века — воздвижение станции замещения Курской АЭС-2 с новым типом реакторов ВВЭР-ТОИ повышенной мощности. Сейчас степень готовности станции замещения — около 68%», — написал Хинштейн.

По его словам, уже в 2025 году будут развернуты работы для размещения ядерных установок третьего и четвертого энергоблоков.

Напомним, что Курская АЭС является одним из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Она снабжает 19 регионов РФ.