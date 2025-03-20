Цыганам раздали повестки в ходе рейда в российском городе

В Миассе (Челябинская область) прошла полицейская проверка в центральной части города - по итогам рейда задержаны три цыгана. Их доставили в отделение полиции, где провели процедуру дактилоскопии и фотоучета. Кроме того, представителям военкомата удалось вручить задержанным повестки.

Сотрудники полиции подчеркнули, что целью проводимого рейда являлась борьба с такими правонарушениями, как попрошайничество, воровство и мошенничество. В сообщении пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области отмечается, что особое внимание уделяется выявлению лиц, которые могут быть причастны к антиобщественным действиям, включая кражи, мошенничество и прочие противоправные деяния.

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