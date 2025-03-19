Гладков призвал жителей приграничья выехать в безопасные места
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей приграничных сел Краснояружского и Ракитянского районов временно покинуть свои дома в целях безопасности. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.
Гладков отметил, что посетил Краснояружский район, где провел заседание штаба по обеспечению безопасности жителей.
«Продолжаем подомовой обход, разговариваем с людьми. Да, мы перестраховываемся, но мы должны это сделать, чтобы люди временно покинули свои дома и обезопасили свои жизни», — написал он.
По словам Гладкова, аналогичные действия были проведены вместе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым и главой муниципалитета Виталием Кутомановым в Ракитянском районе.
«Как только обстановка улучшится, все вернутся домой. Но на сегодняшний момент лучше принять меры предосторожности», — подчеркнул губернатор Белгородской области.
Также Гладков объявил о намерении обязать крупные и средние предприятия, находящиеся в непосредственной близости к границе, приобрести бронированные автомобили исходя из количества трудящихся на них дежурных бригад, поскольку установки систем радиоэлектронной борьбы на автомобили недостаточно.