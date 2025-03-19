Гладков призвал жителей приграничья выехать в безопасные места

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей приграничных сел Краснояружского и Ракитянского районов временно покинуть свои дома в целях безопасности. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.

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Гладков отметил, что посетил Краснояружский район, где провел заседание штаба по обеспечению безопасности жителей.

«Продолжаем подомовой обход, разговариваем с людьми. Да, мы перестраховываемся, но мы должны это сделать, чтобы люди временно покинули свои дома и обезопасили свои жизни», — написал он.

По словам Гладкова, аналогичные действия были проведены вместе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым и главой муниципалитета Виталием Кутомановым в Ракитянском районе.

«Как только обстановка улучшится, все вернутся домой. Но на сегодняшний момент лучше принять меры предосторожности», — подчеркнул губернатор Белгородской области.

Также Гладков объявил о намерении обязать крупные и средние предприятия, находящиеся в непосредственной близости к границе, приобрести бронированные автомобили исходя из количества трудящихся на них дежурных бригад, поскольку установки систем радиоэлектронной борьбы на автомобили недостаточно.