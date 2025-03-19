23 марта в концертном зале «Зарядье» Гендель дадут оперу «Альцина»

Василиса Бержанская – лауреат Национальной оперной премии «Онегин», премии фонда Елены Образцовой, Российской оперной премии Casta diva, международной оперной премии International Opera Awards. Потрясающие голосовые возможности певицы позволяют ей виртуозно исполнять репертуар как сопрано, так и меццо-сопрано, неизменно покоряя сердца слушателей.

© Пресс-служба

Ее выступления – это не просто концерты, а настоящие путешествия в глубины души, где каждый звук – это эмоция, а каждая ария – история.

© Пресс-служба

В числе дирижеров, с которыми сотрудничала певица, также такие именитые маэстро как Марис Янсонс, Зубин Мета, Андреа Маркон, Стефано Монтанари, Дмитрий Синьковский, Филипп Чижевский, Даниэле Гатти, Энрике Маццола, Александр Рудин, Владимир Федосеев, Микеле Мариотти, Риккардо Шайи.

© Пресс-служба

Василиса выступает на сценах Венской государственной оперы, Немецкой оперы Берлина, Метрополитен- оперы, театра Ла Скала, Баварской государственной оперы, а также в различных концертных залах России и Европы. Также постоянно выступает на Россиниевском фестивале в Пезаро, Зальцбургском оперном фестивале, оперном фестивале в Экс-ан-Провансе, на летнем фестивале Арена ди Верона и многих других.