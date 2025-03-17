Умер актер Виталий Мещеряков

Российский актер театра и кино Виталий Мещеряков умер на 58-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мичуринского драматического театра.

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Актер умер после тяжелой болезни. Прощание состоится 18 марта, в 10 часов в Ильинском храме, в 15 часов в Мичуринском театре.

«После тяжелой болезни, умер ведущий мастер сцены, наш товарищ и коллега, отдавший служению Мичуринской сцене 34 года», — отметили коллеги артиста.

Мещеряков снимался в телесериалах «Москва.Три вокзала», «Мент в законе», играл в спектаклях «Вишневый сад», «Гроза», «Когда Спящий проснется».