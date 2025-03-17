Умерла актриса Валентина Полякова

В возрасте 80 лет ушла из жизни актриса и многолетний бессменный заведующий труппой Русского театра имени Вахтангова Владикавказа Валентина Полякова.

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"Совсем недавно, в январе мы отмечали ее юбилей, каждый сказал много добрых и теплых слов, искренних пожеланий", - сказано в некрологе, размещенном пресс-службой театра. "Валентина Александровна была человеком честным, до конца преданным Театру как таковому, и более пятидесяти лет - Русскому театру имени Вахтангова", - говорится в нем.

Коллеги отмечают, что театральное образование Валентины Поляковой, ее знание и понимание законов сцены, того, что такое спектакль, артист на сцене, помогало ей в работе. А так же - дар общения с людьми, умение сочувствовать, видеть ситуацию с разных точек зрения, сориентироваться и найти оптимальные пути решения. Все это делало Полякову добрым другом и наставником для всех членов труппы театра.

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