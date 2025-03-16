Умер духовник патриарха Кирилла

Духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) умер на 94 году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Введенского ставропигиального мужского монастыря "Оптина пустынь".

"Поздно ночью 15 марта на 94 году жизни отошел к Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря "Оптина пустынь", - говорится в сообщении.

Настоятель Оптиной пустыни владыка Иосиф подтвердил ТАСС факт смерти старца Илия.

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Схиархимандрит Илий родился в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловской области. В конце 1980-х гг. направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2010 году возведен в сан схиархимандрита. Является духовником патриарха Кирилла.