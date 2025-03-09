На анапские пляжи снова выбросило мазут

Очередные выбросы мазута зафиксированы в нескольких местах в Анапе. Мелкие фракции нефтепродукта, в частности, обнаружены на берегу между селом Витязево и станицей Благовещенской.

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Новые фрагменты мазута на своих территориях также обнаружили команды Абинского и Выселковского муниципалитетов. Сейчас они очищают Центральный пляж Анапы и расположенный неподалеку пляж оздоровительного центра "Премьера".

"Повторные выбросы нефтепродукта также выявили команды Кавказского, Мостовского и Лабинского районов. Новые фракции нефтепродуктов убирают в первую очередь", - говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

Как ранее писала "РГ", останки кормовой части танкера "Волгонефть-239", выброшенного под Анапой в результате шторма в средине декабре прошлого года, были полностью демонтированы 8 марта.