Композитор Банщиков умер в Петербурге

На 82-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств РСФСР и композитор Геннадий Банщиков. Об этом у себя на странице во «ВКонтакте» сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга.

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Там отметили, что уже какое-то время у Банщикова были проблемы со здоровьем.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 7 марта 2025 году на 82-м году жизни скончался Геннадий Иванович Банщиков — выдающийся российский композитор, педагог, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории, Заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер ордена Дружбы. Приносим искренние соболезнования родным и близким Геннадия Ивановича», — говорится в тексте.

Информации о дате и месте прощания с композитором пока нет.

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Банщиков родился 9 ноября 1943 года в Казани. Его сочинения звучат в более чем 20 художественных короткометражных и анимационных фильмах. В частности, он написал оперу «Горе от ума», балет «Дама пик» и кантаты «Зодчие» и «Творцу».