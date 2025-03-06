В Госдуме попросили увеличить время для сдачи ЕГЭ

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направили обращение главе Рособрнадзора Анзору Музаеву, в котором просят увеличить время для сдачи единого госэкзамена. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Парламентарии пояснили, что школьники сталкиваются с проблемой нехватки времени на выполнение заданий. Согласно приказу Минпросвещения, продолжительность ЕГЭ в зависимости от предмета составляет от 180 до 235 минут, указали депутаты.

"В связи с изложенным считаем необходимым внести изменения в регламент проведения ЕГЭ, увеличив время на выполнение экзаменационных заданий. В частности, представляется целесообразным увеличить продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике и другим предметам, требующим сложных расчетов, до 4,5-5 часов", - отметили парламентарии в обращении.

По их словам, увеличение времени позволит выпускникам продемонстрировать свои знания без стресса, связанного с нехваткой времени, что повысит объективность оценки их знаний.