Сайты МВД не доступны из-за сбоя

Сайты Министерства внутренних дел РФ перестали открываться, сбой наблюдается в работе как федерального сайта ведомства, так и региональных главков.

Как убедился корреспондент ТАСС, сайт МВД не доступен ни с мобильных устройств, ни с компьютеров.

"Не удается получить доступ к сайту", - отображается при попытке зайти на страницу.

При этом не открывается также и сайт Госавтоинспекции. С чем связан сбой, пока не известно.

Официальным комментарием МВД России ТАСС на данный момент не располагает.