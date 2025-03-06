Сайты МВД не доступны из-за сбоя
Сайты Министерства внутренних дел РФ перестали открываться, сбой наблюдается в работе как федерального сайта ведомства, так и региональных главков.
Как убедился корреспондент ТАСС, сайт МВД не доступен ни с мобильных устройств, ни с компьютеров.
"Не удается получить доступ к сайту", - отображается при попытке зайти на страницу.
При этом не открывается также и сайт Госавтоинспекции. С чем связан сбой, пока не известно.
Официальным комментарием МВД России ТАСС на данный момент не располагает.