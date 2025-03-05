Умер автор книг о героях СВО Александр Смышляев

На 73-м году жизни умер писатель Александр Смышляев, сообщает kamchatka.aif.ru.

© Российская Газета

Александр Александрович был председателем Камчатского регионального отделения Союза писателей России, геологом, журналистом, краеведом.

Он, в частности, писал о своих земляках, ставших героями СВО - "Позывной "Камчатка" и "Позывной "Баркас", в июне начал книгу о Герое России Дмитрии Егорове. Всего Смышляев написал более трёх десятков произведений.

Александр Смышляев родился в 1952 году в посёлке Темир-Тау в Кемеровской области. Работал в геологических экспедициях. С 1983 года жил на Камчатке.

Получил награды Международной литературной премии "Полярная звезда" и Международной академии телевидения и радиовещания (за фильм "И встали кресты на Курилах"), а также орден Русской православной церкви Святителя Иннокентия, митрополита Коломенского и Московского III степени, медаль Кемеровской области "За веру и добро", пограничные знаки "За дальний поход в Арктику" и "За дальний поход в Тихий океан". Почётный член Братства морской пехоты России.

Смышляева не стало 4 марта в одной из больниц Петропавловска-Камчатского.

"Компетентный, волевой, решительный, неравнодушный, душой болеющий за судьбу региона", - так охарактеризовал писателя сенатор Борис Невзоров, выразив скорбь в связи с его кончиной, передаёт ИА "Камчатка".