Рособрнадзор проверит оборудование перед началом ЕГЭ

Всероссийское тренировочное мероприятие, в ходе которого проверят работу системы видеонаблюдения, работу используемого при проведении ЕГЭ оборудования и программного обеспечения, пройдет 5 марта. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"В ходе тренировки будет протестирована работа системы видеонаблюдения на ЕГЭ, специалисты пунктов проведения экзаменов (около 5 тысяч ППЭ) проверят работу оборудования и программного обеспечения, используемого при проведении ЕГЭ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тренировке поучаствуют и выпускники, которые смогут выполнить экзаменационную работу по биологии, английскому языку или информатике. Всего в тренировке примут участие свыше 232 тыс. человек из 86 регионов (не участвуют Москва, Запорожская и Херсонская области).

Досрочный период ЕГЭ в 2025 году пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной - с 23 мая по 4 июля.