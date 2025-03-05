У Бурунова нашли миллионные долги перед ФНС

Telegram-канал SHOT сообщает, что у актера Сергея Бурунова образовалась задолженность по налогам в десять миллионов рублей. По данным SHOT, сейчас актер оформлен как индивидуальный предприниматель, через ИП он получает гонорары за съемки и других компаний у него нет.

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Как утверждает Telegram-канал, Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила актера о риске блокировки счетов. SHOT отмечает, что в некоторых случаях из-за долга по налогам может быть наложен запрет на выезд за границу.

Также SHOT рассказал о BMW X5, который числится за актером. На автомобиль Бурунова выписали девять штрафов в основном за превышение скорости на сумму девять тысяч рублей.

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Сергей Бурунов получил широкую известность благодаря роли подполковника полиции в сериале «Полицейский с Рублевки». Снялся в фильмах «Последний богатырь», «Бременские музыканты», сериалах «Содержанки», «Слово пацана» и многих других.