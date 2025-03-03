Умер актер из "Ищейки" Михаил Мокеев

Скончался Михаил Мокеев, советский и российский актер кино и ТВ, режиссер театра, кино и сериалов, театральный деятель.

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Мокеев родился в 1951 году в Петрозаводске. В 1973-м окончил физико-технический факультете Харьковского университета. Работал физиком-ядерщиком в Институте физики высоких энергий в Протвино Московской области, где в 1970-х создал любительский театр "Зеленый гусь". Параллельно учился на режиссерском факультете Театрального училища имени Щукина. Поступил (но не учился) в ЛГИТМиК на курс Товстоногова.

В 1982 году окончил режиссерское отделение актерского факультета Школы-студии МХАТ, курс Олега Ефремова.

В 1983-1986 гг. - актер МХАТ, в 1983-1989-м - режиссер МХАТ, где поставил совместно с Ефремовым "Скамейку".

Ставил спектакли в российских и зарубежных театрах.

В 1983-1988-м Мокеев преподавал в Школе-студии МХАТ, в 1988-1990 гг. - в ГИТИСе, в 1990-1991-м - на Высших режиссерских курсах, в 1995-1997-м - в Театральном училище имени Щукина.

Как актер снялся в фильмах и сериалах "Ищейка", "Ночь на размышление", "Батальоны просят огня". Поставил проекты "Адъютанты любви", "Татьянин день", "Хозяйка моей судьбы" и другие.

О кончине артиста сообщили в Школе-студии МХАТ.