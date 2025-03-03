Виторгану стало плохо в публичном месте

Telegram-канал Mash сообщает, что актеру Эммануилу Виторгану вызвали скорую помощь. Как утверждает канал, 85-летний актер пожаловался на боль в сердце.

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По информации Mash, Виторган почувствовал себя плохо в культурном центре на Остоженке. Других деталей Telegram-канал не привел.

В мае 2023 года сообщалось о госпитализации Виторгана. Позже актер опубликовал благодарности сотрудникам центра кардиологии имени Чазова, Бакулевского института сосудистой хирургии, 52-й больницы и 32-й поликлиники.

Причины госпитализации тогда не уточнялись. Актер отмечал, что после выписки из больницы чувствует себя хорошо.