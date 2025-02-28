Разработчик самолета МС-21 и главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, накануне Рахимбаева доставили в одну из столичных больниц из-за проблем с коленным суставом. Врачи решили провести ему операцию, однако буквально через несколько минут после начала хирургического вмешательства сердце инженера остановилось. Он скончался на операционном столе.

Напомним, что Рахимбаев родился 10 сентября 1952 года. Окончил МАИ в 1975 году. Свою работу в ОКБ имени Яковлева он начал с 1974 года, в 1991 году заняв должность главного конструктора. С 1997 по 2019 год также работал гендиректором компании «Як-инжиниринг». Рахимбаев руководил разработкой самолетов Як-40 и Як-42. После он работал над интерьером и пассажирским оборудованием самолета МС-21.