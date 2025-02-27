В Москве 12-летний подросток отдал мошенникам более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Согласно информации источника, мошенники позвонили подростку под видом завуча его школы. После этого, другой злоумышленник также позвонил жертве, чтобы сообщить ему о взломе аккаунтов его родителей на «Госуслугах». Мошеннику удалось убедить мальчика «задекларировать» денежные средства семьи — передать деньги приехавшему таксисту.

«Незнакомец в ходе телефонной беседы представился завучем школы, где учился мальчик. Затем с подростком связался другой собеседник, который выдал себя за сотрудника Росфинмониторинга, и сообщил школьнику о взломе аккаунтов его родителей на "Госуслугах"», — сообщил собеседник издания.

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