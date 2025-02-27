Корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев назвал наиболее вероятными преемниками Владимира Зеленского главу украинской военной разведки Кирилла Буданова* и экс-главу ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Об этом Юнашев рассказал в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что Залужного чаще всего называют вероятным преемником Зеленского. Бывший глава ВСУ популярен, поэтому Зеленский «в спешке «сослал» его в Великобританию», подчеркнул Юнашев. По его мнению, серьезное влияние на выборы президента Украины окажут США, а для американцев в кандидатуре Залужного есть «существенный минус» - он находится под влиянием Лондона, а не Вашингтона.

Наиболее перспективным кандидатом для США Юнашев назвал Буданова*. Журналист отметил, что сложные отношения Буданова* с Зеленским станут плюсом для Вашингтона. Юнашев выразил уверенность, что глава военной разведки Украины имеет тесные связи с американскими спецслужбами.

Среди возможных кандидатов называют и экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича*. По мнению Юнашева, у Арестовича* меньше шансов на избрание, так как он «слишком публичный, слишком неоднозначный, слишком скользкий» и «явно раздражает» потенциальных избирателей.

Раскрыто, кто может сменить Зеленского на посту президента Украины

Ранее сообщалось, что власти США рассматривали в качестве преемника Зеленского экс-главу МВД Украины Арсена Авакова*. Однако это былой ставкой администрации Джо Байдена: по мнению Юнашева, при Дональде Трампе европейские контакты Авакова* будут минусом для Вашингтона.

Ранее Трамп заявил о необходимости провести на Украине выборы, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента. Президент США намекнул, что Киеву придется провести выборы, чтобы получить место за столом переговоров России и США. Зеленский назвал слова Трампа о своем рейтинге дезинформацией.

Залужный ранее стал лидером рейтинга доверия украинцев - о полном или относительном доверии к нему заявили 72 процента жителей страны, опрошенных социологами.

Украинские СМИ писали, что власти начали готовиться к проведению президентских и парламентских выборов в 2025 году, хотя официальные решения об этом не принимались. Сначала сообщалось, что выборы президента Украины могут быть проведены в мае, позже появилась информация о выборах осенью.

Источники в окружении Зеленского заявили журналистам, что он уже принял решение баллотироваться на второй срок. Его команда считает, что с уровнем доверия в 52 процента (такой была оценка в предыдущих опросах) у него остаются шансы одержать победу. Но произойти это может при одном условии - если не будет баллотироваться Залужный.

* внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.