Скончался отец пианиста Дениса Мацуева

На 78-м году жизни скончался Леонид Мацуев. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил его сын пианист-виртуоз Денис Мацуев.

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Причина его смерти пока не раскрывается.

Денис Мацуев рассказал, что его отец много лет преподавал в театральном училище, ведя сразу восемь дисциплин. Он также поделился воспоминаниями о том, как в 1990-е годы Леонид оставил все ради переезда в Москву вместе с сыном.

По его словам, в столице они жили в маленькой однокомнатной квартире на проспекте Маршала Жукова. Отец нашел работу концертмейстера во Дворце пионеров. Каждый день он ходил на службу, готовил еду — завтраки, обеды, ужины, и одновременно уделял сыну внимание, занимаясь моим образованием.