Масленица является самым благоприятным временем для зачатия детей, поскольку появление ребенка на свет придется на конец осени, заявил академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Об этом пишет РЕН ТВ.

По его словам, Масленица — древняя традиция, что несет глубокий смысл, в том числе и в решении демографических проблем, «которые в нашей стране есть».

Онищенко отметил, что каждый день масленичной недели наделен особым смыслом. Так, в первый день встречают весну, пекут и едят блины. В среду принято принимать гостей, зятья приходят к теще на блины. В четверг — разгуляй, раньше в этот день было принято проводить кулачные бои.

«Это же самое благоприятное время для зачатия будущей жизни, поскольку тогда ребенок родится в конце осени, когда у нас закончены все работы и накоплены силы. Самые здоровые дети рождаются. Вот в чем смысл Масленицы!», — разъяснил академик.

Репродуктолог Мария Милютина рассказала, в свою очередь, что возможность зачать физически крепкого и здорового ребенка не сильно зависит от времени года. Она добавила, что лучше просто подготовиться к беременности: проверить уровень гемоглобина и железа, состояние щитовидной железы.