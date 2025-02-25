Онищенко: на Масленицу можно съесть много блинов

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, сколько блинов можно съесть на Масленицу.

«Сейчас отказываются от мяса, его есть нельзя, но можно есть молочные продукты: молоко, сыры, творог и так далее. Это подготовка к Великому посту — самому строгому посту, который продлится с 3 марта по 19 апреля, 40 дней. Воскресенье, Прощёное воскресенье — это тоже часть Масленицы», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, блины можно есть, и сколько съедят, столько и хорошо, так как те, кто будет соблюдать пост, использует этот «жирок», накопленный от блинов.

Самыми полезными Онищенко назвал блины с маслом, мясом и сметаной.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва выразила мнение, что переедать блины не стоит даже на праздник.

«Двух — трёх блинчиков в день вполне достаточно для того, чтобы полакомить себя и получить удовольствие от блюда, и при этом не переесть, не набрать избыток веса и не навредить собственному организму», — сказала она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как добавила эксперт, пшеничную муку при приготовлении блинов можно заменить на гречишную, черёмуховую, ржаную или льняную.