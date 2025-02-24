Кабмин разобрался с перепутанным именем убийцы Пушкина

Правительство РФ скорректировало название объекта культурного наследия на месте, где погиб на дуэли русский поэт и писатель Александр Пушкин. Об этом пишет «Фонтанка».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Журналисты отметили, что история вызвала значительный общественный резонанс из-за ошибки в написании имени убийцы — вместо инициалов Жоржа Шарля Дантеса был указан инициал, принадлежащий другому Дантесу — главному герою романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».

Ошибка содержалась в постановлении кабмина № 527 от 10 июля 2001 года, где в перечне объектов исторического и культурного наследия федерального значения в Санкт-Петербурге упоминался памятник «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Э. Обелиск, 1937 г., 1962 г., ск. Манизер М. Г., арх. Лапиров А. И.».

На имя обратила внимание петербургский юрист Юлия Коновалова. С января 2023 года петербурженка боролась, чтобы ошибку исправили. В январе 2025 года депутат Госдумы Олег Смолин предположил, что автор надписи перепутал убийцу Пушкина с Эдмоном Дантесом.

В феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по культуре разобраться в ситуации с ошибкой в имени убийцы Александра Пушкина.

Теперь в перечне объектов исторического и культурного наследия федерального значения в графе «Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры» значится: «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Ж. Ш.».